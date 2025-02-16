В Ингушетии завели уголовное дело о покушении на убийство экс-замначальника ГОВД по Карабулаку, сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СКР. В результате вооруженного нападения 41-летний мужчина был ранен в ногу.

По предварительным данным, вечером 15 февраля возле ресторана «Терраса» в городе Сунжа неизвестный произвел не менее семи выстрелов из пистолета калибра 9 мм в бывшего заместителя начальника ГОВД по Карабулаку.

Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле Лада-21114 с государственными регистрационными знаками «С 946 ВВ 06». «По предварительной информации, преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам», — заявили в СУ СКР по Ингушетии. Машина подозреваемого была позже найдена сожженной за городом, в Сурхахи.

У пострадавшего сквозное огнестрельное ранение бедра, он был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрань, угрозы жизни нет. Местные СМИ пишут, что раненый — это Илез Нальгиев, который в 2012 году был приговорен к восьми годам строгого режима за пытки задержанного.

Телеграм-канал Baza утверждает, что Нальгиева спас от смерти заклинивший затвор пистолета стрелявшего. По данным канала, в автомобиле преступника ждали сообщники, с которыми он уехал с места происшествия.

«Не исключено, что к нападению могли быть причастны члены запрещенной в России баталхаджинской террористической организации«, — пишет «Сапа Кавказ».

Дело о пытках в ингушской полиции

Приговор Илезу Нальгиеву был вынесен городским судом Карабулака в ноябре 2012 года. По версии следствия, полицейский незаконно лишил свободы беженца из Чечни Зелимхана Читигова и применил к нему пытки с целью получить показания о причастности к теракту у здания Карабулакского ГОВД: 4 апреля 2020 года там в результате взрыва погибли двое постовых, включая родственника Нальгиева.

Суд по делу о пытках длился больше года, одно только оглашение приговора затянулось на три месяца. Дело брал под личный контроль возглавлявший тогда республику Юнус-Бек Евкуров. Потерпевшая сторона утверждала, что подсудимые, включая Нальгиева и его адвоката, предпринимали меры для затягивания или срыва процесса.

В частности, Нальгиев заявлял, что его преследуют охранники Евкурова, которым он якобы «помешал воровать нефть». Накануне избрания меры пресечения во дворе полицейского взорвалась граната, он получил легкое ранение, но был отправлен в реанимацию, и суд пришлось отложить. Власти Ингушетии предположили, что это могла быть инсценировка с целью оттянуть вынесение приговора.

Подсудимые не признавали вину и заверяли, что их оговорили. Нальгиев утверждал, что «вообще не видел» Читигова, поскольку «на тот момент находился в Центральной республиканской больнице Назрани». Защита представила показания свидетелей, подтвердивших, что полицейский лежал в стационаре, но адвокаты потерпевшей стороны запросили детализацию звонков с его мобильного телефона — и оказалось, что в период предполагаемой госпитализации Нальгиев вел разговоры из Сунженского района, Малгобека и Назрани.

Суд признал вину Нальгиева полностью доказанной, а его бывшего начальника Назира Гулиева — оправдал, чем вызвал негодование потерпевшей стороны.