В Ингушетии в возрасте 100 лет умер последний проживавший в республике ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

«Получил сегодня печальное известие — на 101-м году ушел из жизни наш последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. К сожалению, он не дожил до празднования Дня Победы. Ушел не просто достойный человек, но и связанная с ним героическая эпоха», — написал Калиматов.

Он также выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Как пишет «Интерфакс», в начале войны Медарова призвали в пехоту. По информации агентства, ветеран принимал участие в обороне Москвы, за проявленные мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны I степени. По информации РБК, Медаров служил в отделении 47-й стрелковой бригады, которая обороняла столицу. В начале 1942 года его направили в Беларусь для организации партизанского движения. Впоследствии Медаров возглавил многонациональный партизанский отряд численностью свыше 100 бойцов.

В начале марта глава Ингушетии Калиматов вручил 100-летнему ветерану юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которую своим указом учредил президент России Владимир Путин в сентябре 2024 года. В январе 2025 года Калиматов присвоил Медарову звание «Почетного гражданина города Назрань», где проживал ветеран.