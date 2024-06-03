Директор Института органической химии Российской академии наук (ИОХ РАН), академик РАН Михаил Егоров назвал вымыслом и клеветой публикацию телеграм-канала Baza о помощи со «сменой научного статуса» взамен на покупку научного оборудования у американской компании Bruker. Егоров заявил РБК, что готовит обращение в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.



2 июня Baza опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждалось, что Институт нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра (ИНК УФИЦ) несколько лет назад якобы приобрел у американской компании, аффилированной с Bruker, научное оборудование на 90 млн рублей для проведения исследований.

Телеграм-канал со ссылкой на «специалистов не из НК УФИЦ РАН» написал, что для решения научных задач можно было купить оборудование другой фирмы, которое обошлось бы «на 2/3 дешевле». В связи с этим силовики «заинтересовались деятельностью Михаила Егорова», сообщила Baza.

Bruker — американский производитель научных инструментов для молекулярных исследований, а также для промышленного и прикладного анализа. Лабораторные приборы компании позволяют исследовать материалы клеток на микроскопическом уровне.

Как утверждает Baza со ссылкой на «данные правоохранителей», Егоров мог быть связан с Bruker, а компания-единственный поставщик американского производителя — со знакомым академика по химическому факультету МГУ. «Во времена руководства им ИОХ имени Зелинского, Bruker арендовал площади у института», — говорится в публикации.

В материале Baza говорится, что сотрудники правоохранительных органов намерены проверить, мог ли Егоров получать процент от продажи оборудования.

«Также будет проверяться информация, действительно ли он предлагал сделать заявку на приобретение оборудования фирмы за счет бюджетных средств тем, кто обращался к нему за помощью в смене научного статуса», — написал телеграм-канал.

В разговоре с РБК Егоров заявил, что информация, опубликованная в телеграм-канале Baza, — «фейк от начала и до конца». По его словам, правоохранительные органы к нему не обращались и он не знает о каких-либо обвинениях. Академик добавил, что соискатели научной степени строго отбираются и «проходят исключительно исходя из научных заслуг претендентов и имеют безупречную репутацию на протяжении десятилетий»

В комментарии, который опубликовала Baza, Егоров подчеркнул, что никогда не был главой приборной комиссии и не принимал решений о покупке оборудования. Он завил, что намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства из-за публикации о якобы получении откатов от подобных сделок.

Редактор Baza Глеб Трифонов заявил РБК, что в публикации канала речь идет о «версии силовых органов и данных в рамках проверки». «Насколько знаю, уголовного дела пока нет», — добавил он.