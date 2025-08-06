Иранский суд казнил мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». В Тегеране подозревают информатора в том, что именно он раскрыл информацию об иранских учёных-атомщиках. Об этом сообщает Spiegel online со ссылкой на информагентство Misan, связанного с судебными органами Исламской республики.

После недавнего обмена ударами с Израилем иранские судебные органы казнили предполагаемого информатора израильской службы внешней разведки. По данным Misan, смертный приговор был приведён в исполнение через повешение утром 6 августа.

В сообщении утверждается, что иранец работал на секретных объектах Исламской Республики и передавал информацию израильской службе внешней разведки «Моссад». При этом судебные органы не предоставили никакой информации о возрасте или профессии мужчины.

Якобы именно он предоставил «Моссаду» информацию, которая привела к преднамеренному убийству одного из учёных-атомщиков. В июне израильские спецслужбы убили, по меньшей мере, десять исследователей, работавших над ядерной программой Ирана.

На фоне фактической войны с Израилем иранские судебные органы объявили о проведении упрощённого судопроизводства. По их данным, подозреваемый был арестован после поездки за границу, во время которой, по версии следствия, контактировал с агентами «Моссада».

По данным ООН, в 2024 году году в Иране были казнены почти 1000 человек.

В июне Израиль 12 дней вёл боевые действия против Ирана, совместно с Соединёнными Штатами подвергнув бомбардировкам ключевые ядерные объекты страны в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Также в среду в Иране казнили мужчину по обвинению в принадлежности к «Исламскому государству»*. По данным Misan, его обвинили в планировании террористических атак на территории страны.

* Организация признана в России террористической и запрещена