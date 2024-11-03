Иранскую студентку задержали после того, как она в знак протеста разделась до нижнего белья и прошлась в таком виде по территории кампуса университета в Тегеране, сообщают агентство France-Presse и сайт оппозиционного телеканала Iran International. По информации иранской газеты, девушку могут отправить в психиатрическую больницу.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. По данным Iran International, девушка, имя которой не называется, сняла одежду после того, как подверглась притеснениям со стороны сотрудников службы безопасности в Исламском университете Азад из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

Видео, на котором студентка сидит без одежды во дворе Научно-исследовательского отделения университета, распространилось в иранских соцсетях. На другом видео видно, как ее заталкивают в машину и куда-то увозят. В самом университете подтвердили факт задержания девушки и передачи ее в руки правоохранительных органов.

Студенческая группа Amir Kabir Newsletter в тот же день рассказала, что студентка разделась после того, как сотрудники службы безопасности разорвали на ней одежду за отсутствие платка.

Во время задержания студентка, как утверждается, подверглась жестокому обращению и ударилась головой о дверь автомобиля или столб, из-за чего у нее возникло кровотечение. «На шинах автомобиля были видны пятна крови студентки», — добавили в Amir Kabir Newsletter.

France-Presse пишет, что, по данным некоторых изданий, перед тем, как раздеться, девушка подверглась притеснениям со стороны членов военизированного формирования «Басидж», которые сорвали с нее платок и одежду.

Иранское информагентство Fars привело другую версию событий: якобы на студентке была «неподобающая одежда», а разделась она после того, как ее в спокойной манере предупредили о необходимости соблюдать дресс-код.

Представитель университета Амир Махджоб заявил, что в полицейском участке якобы было установлено, что студентка «находилась под серьезным психологическим давлением и страдала психическим расстройством» (цитата по Reuters).

На сайте иранской газеты Hamshahri появилось сообщение о том, что у девушки якобы «серьезные проблемы с психикой», из-за чего ее могут поместить в психиатрическую больницу.

Два года назад — 16 сентября 2022 года — в Тегеране умерла 22-летняя Махса Амини, которая была задержана полицией нравов из-за якобы неправильного ношения хиджаба. В полицейском участке у нее случился сердечный приступ, она потеряла сознание и впала в кому, после чего была переведена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Очевидцы говорили, что девушку избивали и что она умерла из-за жестокости полиции. Отец Амини говорил, что видел на ее теле следы крови и синяки, но в Иранской организации судебной медицины настаивали, что девушка умерла не от ударов.

Смерть Амини вызвала массовые антиправительственные протесты, которые продлились несколько месяцев. Базирующаяся в Осло правозащитная организация Iran Human Rights (IHR) сообщала, что в ходе протестов погибли более 500 человек.