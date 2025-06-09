Власти Ирана запретили выгуливать собак — они считаются нечистыми животными и символом «западного образа жизни». Как сообщает Spiegel online со ссылкой на местные СМИ, запрет, который уже несколько лет действует в столице — Тегеране, теперь распространился еще почти на 20 городов Исламской республики.

В Тегеране полицейский приказ о запрете выгуливать собак был издан в 2019 году. По сообщениям иранских СМИ, в последние дни этот приказ был распространен как минимум на 18 других городов.

Эти меры направлены на «поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности и защиту общественного здоровья», сообщила государственная газета «Iran».

Владение собаками остается спорной темой в Иране со времен Исламской революции 1979 года, но официально оно не запрещено, напоминает Spiegel online.

Cогласно исламской традиции, собаки считаются нечистыми животными, и их содержание не слишком распространено в Иране. Религиозные консерваторы утверждают, что выгул собак и игры с ними в общественных местах «наносят ущерб исламской культуре, гигиене и миру других людей». Они также считаются «признаком западного образа жизни».

В рамках кампании против владельцев собак региональные власти в Иране не раз вводили запреты на появление собак в общественных местах или на транспорте. Однако на деле эти ограничения редко соблюдались строго — многие владельцы собак, например, в Тегеране, продолжают открыто выгуливать своих питомцев.