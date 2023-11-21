Иркутский областной суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего следователя прокуратуры и адвоката по делу об изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба суда, не называя имени осужденного. «Коммерсант» пишет, что речь идет об Алексее Торопе, который изначально сам же и расследовал преступление.

Суд проходил с участием коллегии присяжных. Торопа признали виновным в 30 эпизодах получения сексуальных услуг от несовершеннолетних (ст. 240.1 УК), двух изнасилованиях (ч. 3 ст. 131 УК), а также убийстве группой лиц, сопряженном с изнасилованием (п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК).

Последний эпизод относится к убийству 15-летней школьницы в марте 2007 года. Девочка собиралась с подругой на дискотеку, но исчезла. Наутро ее тело нашли в одном из огородов, рассказывал РИА Новости участковый Александр Прокопьев. Школьница была изнасилована и задушена.

Свидетель видел, как девочка садилась в машину Торопа, где находился еще один человек. Уголовное дело поручили расследовать самому Торопу. По подозрению в преступлении был арестован 22-летний ранее судимый за изнасилование мужчина. Он провел в СИЗО около года и отрицал вину.

Через год его уголовное преследование прекратилось в связи с недоказанностью обвинения. Убийство школьницы оставалось нераскрытым 13 лет, и только в начале 2020 года в деле появились новые фигуранты ― Тороп и таксист Евгений Лац.

На момент задержания Тороп был адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов, сообщает региональное управление Следственного комитета. В ходе следствия были собраны доказательства причастности Торопа не только к убийству девочки в 2007 году, но к ряду других преступлений сексуального характера, совершенных в Балаганске с 2018 по 2020 годы.

По данным СК, самой юной потерпевшей было 12 лет. Одна из женщин обращалась к Торопу за юридической помощью и подверглась насилию, передает Legal.Report. По уголовному делу провели более 40 экспертиз и допросили свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома.

Тороп отрицал причастность к преступлениям, называя их «оговорами», сообщил источник «Коммерсанта», осведомленный о ходе расследования. На основании вердикта присяжных суд приговорил Торопа к 22 годам колонии строгого режима, Лаца ― к 10 годам колонии и ограничению свободы на один год. Тороп. По словам источника «Коммерсанта», знакомого с ходом процесса, экс-следователь «выслушал вердикт без особых эмоций, своей вины не признал».