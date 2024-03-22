В Иркустке задержана бывший заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«По версии следствия, в октябре 2019 года должностные лица министерства здравоохранения Иркутской области совершили действия, выходящие за пределы их полномочий. При отсутствии объективной необходимости и реальной обоснованности ими было закуплено свыше определенной для Иркутской области потребности упаковок лекарственного препарата», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, было закуплено более 450 тыс. упаковок на основании государственных контрактов на сумму более 35 млн рублей, что почти в три раза превысило необходимую для региона потребность.

Ущерб бюджету Иркутской области составил более 25 млн рублей, отметили в СК.

«В результате закупки заведомо необоснованного количества лекарственного препарата, он был уничтожен в виду его неиспользования и истечения срока годности», — добавили в ведомстве.

В Управлении генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу отметили, что дело возбудили по итогам личного приема заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, во время которого жительница Иркутска пожаловалась ему «на злоупотребления должностных лиц Минздрава Иркутской области».

По словам источника «Ъ», Голенецкая с декабря 2020 года и по настоящее время находится на пенсии. В Минздраве она проработала 20 лет на различных должностях, в том числе в должности заместителя министра. Перед уходом на пенсию, последние два месяца, она исполняла обязанности главы ведомства.