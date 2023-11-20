В Исландии как минимум с середины ноября ожидается извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес. 11 ноября власти эвакуировали население портового города Гриндавик в восьми километрах от вулкана. В самом городе на дорогах образовались разломы, из которых поднимается пар. Где именно ожидается извержение, каковы могут быть последствия и грозит ли опасность столице Исландии, — в материале RTVI.

Сильные землетрясения на полуострове Рейкьянес начали отмечаться еще в конце октября. Сейсмологи ежедневно отслеживали ситуацию, и к 10 ноября полиция приняла решение эвакуировать жителей Гриндавика. Министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссон отчитался в соцсети X об эвакуации 3,7 тыс. человек, отметив, что, «к счастью, все живы».

Национальная гвардия объявила на Рейкьянесе чрезвычайное положение. Телерадиокомпания RÚV запустила на полуострове трансляцию с веб-камер, чтобы отслеживать ситуацию в режиме реального времени.

Глава Исландского управления чрезвычайными ситуациями Видир Рейниссон заявил на брифинге 20 ноября, что извержение может произойти «где угодно» вдоль 15-километровой магматической дайки (трещины, заполненной магматическим расплавом).

Предположительно это может произойти примерно в 2 км к северу от Гриндавика и примерно в полутора километрах от геотермальной электростанции Свартсенги. По словам Рейниссона, жители Гриндавика должны «подготовиться к тому, чтобы жить в другом месте в ближайшие месяцы».

Гриндавик находится примерно в 40 км от столицы Исландии Рейкьявика и в 4 км от Свартсенги. Электростанция является главным поставщиком электроэнергии и воды для 30 тыс. жителей полуострова Рейкьянес. Вблизи Гриндавика также расположен популярный геотермальный спа-курорт Голубая лагуна. В связи с ожидаемым извержением он закрыт до 30 ноября.

За последние дни в регионе каждый день фиксируется от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. землетрясений, сообщило Исландское метеорологическое бюро IMO в сводке от 20 ноября. Самое сильное ― магнитудой 3 — произошло 17 ноября. Подземные толчки уже нанесли серьезный ущерб Гриндавику: стены домов покрылись трещинами, на дорогах образовались разломы, в городе лопаются трубы с горячей водой. Даже если извержения не произойдет, остается вопрос, «стоит ли жить в таком городе», заявил AFP геофизик из Университета Исландии Фрейстейн Зигмундссон.

Особое внимание власти уделяют защите Свартсенги. Хотя IMO оценивает вероятность извержения в этом месте как невысокую, вокруг электростанции спешно возводят дамбы. Производимую там электроэнергию можно легко заменить другими источниками, но с обеспечением горячей водой «будет гораздо сложнее», пояснил Le Monde экономист Исландского университета Торольфур Маттиассон.

До недавнего времени извержений на Рейкьянесе не наблюдалось 800 лет, а с 2021 года их было уже три: в марте 2021 года, августе 2022-го и в июле 2023-го. Все они произошли в отдаленных районах, не угрожая населению и городской инфраструктуре напрямую. Однако в результате этих извержений в земной коре образовалось много трещин, что «помогло магматическим жидкостям быстрее найти свой путь», отметила координатор IMO по вулканическим опасностям Сара Барсотти.

По мнению ученых, извержения 2021-2023 годов могли стать началом нового периода вулканической активности в регионе, который может продлиться несколько десятилетий или столетий.

Что говорят российские вулканологи

Около Фаградальсфьядля наблюдается «чудовищная сейсмическая активность», и «очень вероятно», что в ближайшее время начнется извержение, сообщил в разговоре с RTVI старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН, кандидат физико-математических наук Руслан Жостков.

«Сейчас мы по сейсмической активности можем наблюдать, что, действительно, вулканизм там просыпается, и очень вероятно, что в ближайшее время начнется извержение, потому что и лава близко подошла уже, если судить по данным, которые я видел, — это уже меньше километра до поверхности», ― сказал Жостков.

Он предположил, что извержение «обязательно состоится, но вот когда именно — это неясно». Ученый отметил, что говорить о «взрывном извержении, которое в один миг уничтожит гору и раскидает так называемые вулканические бомбы по всей округе», будет неправильным, поскольку лавы в Исландии жидкие. Он также выразил мнение, что извержение будет происходить без большого количества пепла, которое могло бы помешать авиасообщению.

«Исходя из того, что мы знаем о других подобных вулканах, извержение будет проистекать довольно спокойно. Лава будет истекать, но она будет довольно подвижна, будет далеко течь в течение длительного времени. Но это лишь мое предположение, основанное на том, как происходит извержение других подобных вулканов», — подчеркнул Жосков.

Ученый предположил, что Фаградальсфьядль и расположенный поблизости более мелкий вулкан Литли-Хруттураз активизировались в результате воздействия «одного вулканического центра». «Наверное, этот вулканический центр активизировался, что привело, в свою очередь, к началу извержения маленького вулкана. А сейчас тот же самый вулканический центр уже воздействует на наш второй вулкан, и он готовится к извержению», — сказал Жосков.

Он усомнился в том, что в результате извержения Фаградальсфьядля может пострадать столица Исландии Рейкьявик.

«Город мог бы пострадать, если бы рельеф местности был таким, что поток лавы устремлялся бы прямо к нему. <…> Но мне кажется, что 40 километров для лавы, даже такой жидкой как в Исландии, это все-таки многовато — вряд ли лава сможет преодолеть это расстояние, оставаясь такой же расплавленной, такой же горячей. Скорее всего, она не сможет пройти это расстояние и затвердеет раньше», — считает Жосков.

Директор Института теории прогноза землетрясений Петр Шебалин в беседе с RTVI назвал «равной нулю» вероятность каких-либо разрушений в Рейкьявике в результате извержения Фаградальсфьядля. «Никакой вероятности, то есть она равна нулю. Разрушений быть не может. Пострадать в том смысле, что будет закрыто авиасообщение, — возможно», ― сказал он.