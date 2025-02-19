Полиция Испании совместно с Европолом задержала 14 членов «русской мафии», которые подозреваются в масштабном отмывании денег криминальных организаций со всего мира на сумму в несколько миллионов евро ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несмотря на то что в коммюнике полиции речь идет о «русской мафии», среди задержанных оказались лишь двое граждан России. Вместе с ними были пойманы граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции, передает ТАСС.

Во время расследования, начатого в 2023 году, выяснилось, что граждане России зарегистрировали в Испании компанию, через которую переводили деньги преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Китая, Украины, Колумбии и Марокко.

Группа была распределена по офисам и штаб-квартирам в разных городах, каждым из которых управлял «кассир», проводивший финансовые операции, объем которых иногда достигал €300 тысяч. Деньги от криминальных группировок поступали ежедневно.

«В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве также рассказали, что члены организации принимали очень строгие меры безопасности. Они меняли дом и машину каждые несколько месяцев, иногда оставляя конспиративные квартиры только для деловых целей. Точно так же «кассиры» время от времени меняли города, инструктируя новых сотрудников, как правильно осуществлять доставку и прием денег.

Кроме того, у всех членов были зашифрованные мобильные телефоны, которые работали в единой сети и одновременно блокировались, если один из их членов был задержан полицией.

В ходе обысков у задержанных было изъято более €1 млн наличными, четыре счетчика наличных, зашифрованные мобильные телефоны, криптовалютный кошелек и множество документов. Сейчас власти Испании арестовывают имущество в стране всех причастных к преступной схеме лиц.