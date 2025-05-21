Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов застрелен в Испании. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

Инцидент произошел около 9:15 утра по местному времени возле Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон, который входит в провинцию Мадрид, передает радиостанция.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины в результате огнестрельных ранений. По данным Cadena SER, ему четыре раза выстрелили в область груди и один раз в голову. В окружении Портнова «Украинской правде» подтвердили информацию о его гибели.

По словам источников Cadena SER в полиции, Портнова, который отвозил своих детей в школу, поджидал у ворот мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал к школе, тот выстрелил в него и скрылся.

«Хотя ни одна из гипотез не исключена, опрошенные источники предполагают, что речь может идти о сведении счетов», — говорится в публикации.

В полиции Мадрида агентству Reuters сообщили, что утром 21 мая поступил звонок о стрельбе «по гражданину Украины» возле Американской школы. Личность погибшего официально не разглашается.

По словам источника агентства, близкого к расследованию, нападавших могло быть несколько. El País пишет о двух или трех предполагаемых преступниках. Сотрудник школы сообщил газете, что инцидент произошел через полчаса после начала занятий, поэтому ни дети, ни их родители ничего не видели.

Портнова нашли лежащим без сознания на земле. По данным службы срочной медицинской помощи, погибший получил не менее трех огнестрельных ранений, пишет El País. Один выстрел — смертельный — был произведен в голову на уровне шеи, сзади, еще два в живот и в бок, сообщил источник издания.

Источники агентства EFE утверждают, что несколько человек подошли к Портнову и выстрелили ему в голову и спину после того, как он отвез детей в школу и собирался сесть в свой автомобиль. После этого преступники скрылись в направлении лесистой местности Каса-де-Кампо.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов — уроженец Луганска, доктор юридических наук и кандидат экономических наук, обладатель звания Заслуженный юрист Украины. С 2006 по 2010 год Портнов был депутатом Верховной Рады и соратником Юлии Тимошенко. Портнов защищал ее интересы в суде после поражения Тимошенко на президентских выборах в 2010 году. Позднее он утверждал, что сделал это под давлением.

В том же 2010 году Портнов стал замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Через год он был переведен на должность советника президента и руководителя Главного управления по вопросам судоустройства администрации президента.

В феврале 2014 года Портнов покинул Украину. В Евросоюзе против него были введены санкции, позже их отменили. В 2015-м МВД Украины объявило экс-советника Януковича в розыск по делу о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Генпрокуратура Украины обвиняла Портнова в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. Экс-советник президента оспорил эти обвинения в суде и одержал победу.

Во время президентских выборов 2019 года Портнов поддерживал Владимира Зеленского, в том же году он вернулся на Украину. В 2021 году США ввели против Портнова санкции, обвинив его во взяточничестве и незаконном влиянии на судебные решения. После начала военных действий Портнов снова покинул Украину.

Портнов внесен в базу украинского сайта «Миротворец» как «изменник Родины». Его обвиняют в «призывах к убийствам граждан Украины», соучастии в «фабрикации дел в отношении заведомо невиновных лиц», посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в нарушении законодательства страны путем получения второго гражданства.