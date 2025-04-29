Компания по разработке систем видеоаналитики на базе искусственного интеллекта NtechLab внедрит в историческом центре Владимира решение для обеспечения безопасности. ИИ в том числе будет выявлять находящихся в розыске людей, а также без вести пропавших. Более того, система видеоаналитики на основе ИИ будет вычислять автомобили, которые находятся в угоне или были замечены в местах совершения преступлений. Об этом RTVI сообщила пресс-служба компании.

Реализация проекта запланирована на апрель-май 2025 года. NtechLab уже поставляет и монтирует во Владимире необходимое оборудование.

«Владимир, один из городов «Золотого кольца», ежемесячно встречает тысячи туристов. Большой трафик безусловно предполагает повышенные требования к обеспечению безопасности. В рамках задач, обозначенных главой города по обеспечению безопасности, мы подготовили современное решение на основе ИИ, которое позволит действовать на опережение и предотвратить возможные критические ситуации», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Аналитику NtechLab также планируется использовать для контроля за чистотой города на площадках с мусорными контейнерами и на территории вывоза твердых бытовых отходов (ТБО), уточнили в компании.

До этого система видеоаналитики на базе искусственного интеллекта появилась в Анапе, благодаря чему сотрудники местного ГАИ смогли отслеживать автомобили водителей, лишенных прав, а также машины с номерными знаками, снятыми с учета.