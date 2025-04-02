Девять детей пострадали от взрыва «хлопушки-бомбочки» в классе школы №2 в подмосковной Истре, одну девочку госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на областное Минобразования.

«Ученик 5 класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась, в составе имелась некая химическая смесь. Девяти детям стало плохо, им оказали медицинскую помощь, сообщили родителям, вызвали скорую и полицию. Одна из учениц госпитализирована в Истринскую клиническую больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Истринская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили, что установят причины и обстоятельства инцидента, а также оценят уровень исполнения требований законодательства о несовершеннолетних в школе, после чего будут решать вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным телеграм-канала «112», 11-летнюю ученицу увезли в больницу с токсическим отравлением парами и газами. Двоих детей осмотрел школьный врач, еще семерых — врачи скорой помощи.

Как уточняет канал, петарда такого типа «довольно долго детонирует». «Возможно, дети решили, что она уже не взорвется и подошли слишком близко», — рассуждает «112».

«Московский комсомолец» утверждает, что родители пострадавших школьников намерены поднять вопрос о депортации семьи мальчика, который принес петарду на уроки, поскольку его отец якобы является гражданином Таджикистана и не имеет российского паспорта.

Ранее в селе Веденка Приморского края 13-летний школьник на уроке воткнул однокласснице ручку в глаз.

«Между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Возбуждено два уголовных дела по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 1 ст. 293 УК («Халатность»).

Мать пострадавшей рассказала изданию Vostokmedia, что прежде чем врачи удалили шариковую ручку из глаза, прошло более 8 часов. По ее словам, удар был такой силы, что оказалась перебита переносица, и в результате операции не все осколки пластика удалось извлечь. Медики рассматривают возможность направления девочки на лечение в Москву.