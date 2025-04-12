Индустриальный районный суд Ижевска арестовал двух девушек (14 и 17 лет) по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении их сверстника (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

По версии следствия, обе девушки вместе в компании знакомых «совершили насильственные действия сексуального характера, надругались» над сверстником, который был на тот момент один в арендуемой его матерью квартире. Это происходило 3—4 апреля.

Обвиняемых отправили в СИЗО до 3 июня 2025 года, их адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения.

Как писали 10 апреля «Осторожно, новости», пострадавшему 16 лет, а компания, которая над ним издевалась, состояла из шести несовершеннолетних, которые «избивали его пряжкой ремня, били молотком по коленке, где у мальчика стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики, заставляли оголяться и снимали все это на видео».

Близкие подростка также сообщили телеграм-каналу, что мальчика «изнасиловали шваброй и сбрили ему волосы», а 14-летняя девочка, которая «подначивала своего парня на избиение», сейчас проходит по делу как свидетельница.

Судмедэксперты обнаружили на теле пострадавшего «около 100 гематом по всему телу», говорится в посте.

«Во время издевательств подростки заставляли Диму звонить матери и просить для них денег. В итоге крики мальчика услышали соседи и вызвали полицию», — уточняют «Осторожно, новости».

Ранее в СИЗО были отправлены трое молодых людей, которых обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера.

«Во время общения с силовиками подростки признались, что издевались над Димой и записывали все это на видео “ради забавы”. По словам знакомых пострадавшего, травля началась месяц назад: Диму шантажировали и заставляли переводить деньги. Сейчас состояние мальчика средней тяжести, с понедельника он переходит на дистанционное обучение», — пишет телеграм-канал.

Телеграм-канал Baza уточняет, что пострадавший учится в частной школе и жил один — мать мальчика сняла ему квартиру, так как часто находится за городом. Другие школьники узнали, что подросток живет один, и стали «устраивать в его квартире вечеринки».

При этом Baza пишет, что компания состояла из пяти человек: трех мальчиков и двух девочек, не считая пострадавшего. Сначала подростки выпивали, затем, по данным телеграм-канала, начались издевательства над проживающим в квартире парнем: его оскорбляли, потом начали избивать.

«Но и на этом подростки не остановились: пока девушка Азата снимала происходящее на камеру, парни обрили Олега*, били его пряжкой от ремня, стреляли из пневматического пистолета в упор и изнасиловали. Все длилось несколько часов, пока крики мальчика не услышали соседи и не попросили консьержку вызвать полицию», — говорится в посте.

11 апреля суд арестовал трех подростков 16-17 лет. Их заключили под стражу до 5 июня 2025 года. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения. По информации РЕН ТВ, двое из обвиняемых стоят на учете по делам несовершеннолетних за «антиобщественное поведение».

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева рассказала, что пострадавший мальчик получает помощь команды кризисных психологов.

«Какое наказание ждет “злодеев”, будет решать суд. Сегодня вместе с психологами, педагогами разбираемся, как могло такое случиться, откуда такая жестокость по отношению к сверстникам, с которыми вчера еще вместе учились, общались?» — поделилась Авдеева.

После инцидента во всех школах Ижевска проводят родительские собрания, классные часы и педсоветы.

«Разъясняют ответственность, в том числе уголовную, за совершение противоправных действий, административную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — пояснила омбудсмен.

* — имя изменено