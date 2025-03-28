В Ижевске вынесли приговор 27-летнему таксисту из Таджикистана, который на протяжении двух лет насиловал двух девочек 13 и 14 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год мигрант, работавший таксистом в Ижевске, познакомился с двумя девочками. В дальнейшем он неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, в том числе изнасилования, как в своем автомобиле, так и по месту жительства.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинения в следующих преступлениях:

ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей»;

п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней»;

ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»;

п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

На суде мужчина частично признал свою вину, а также принес извинения одной из потерпевших. Суд учел смягчающие обстоятельства в виде состояния здоровья подсудимого и его близких родственников.

В результате мигранта признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатил пострадавшим по миллиону рублей каждой в качестве компенсации морального вреда.