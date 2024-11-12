Весной 2025 года в Йельском университете появится новый курс, где студенты смогут изучить влияние Бейонсе на культуру и политику, сообщает The Guardian.

Курс под названием «Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика черной традиции через музыку» будет вести профессор афроамериканских исследований и музыки Дафна Брукс. Преподаватель отметила, что посвятить целый курс «социально-политическому и интеллектуальному сдвигу в репертуаре Бейонсе».

«Я с нетерпением жду возможности изучить ее творчество и рассмотреть, как, среди прочего, историческая память, политика черного феминизма, политика и философия освобождения темнокожих людей проходят через последние десять лет ее творчества», — делится Брукс.

Курс по творчеству Бейонсе будет доступен для студентов факультетов афроамериканских исследований, исследований женской гендерной проблематики и сексуальности, американистики и музыки.

Бейонсе всегда четко давала понять своим поклонникам, какой политики она придерживается. В 2009 и 2013 годах она выступала на инаугурациях Барака Обамы, а в 2024 году во время предвыборной гонки позволила кандидату в президенты США Камале Харрис использовать ее песню Freedom в качестве гимна. Кроме того, певица посещала митинг Демократической партии в Хьюстоне во время последней кампании.

Также в ноябре 2024 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу номинаций на самую престижную музыкальную премию «Грэмми». За все годы карьеры певица была номинирована на «Грэмми» 99 раз, в этом году она была отмечена в 11 категориях.

В других американских университетах тоже существуют курсы, посвященные личностям известных поп-исполнителей. В Калифорнийском университете в Беркли существует курс под названием «Искусство и предпринимательство: версия Тейлор Свифт», посвященный успеху певицы и ее турне The Eras Tour, благодаря которому она заработала миллиард долларов. В вузе Северной Каролины студенты социологического факультета изучают феномен популярности Леди Гаги.