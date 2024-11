Бейонсе, выпустившая в 2024 году альбом Cowboy Carter, была номинирована на премию «Грэмми» в 11 категориях, став таким образом абсолютным рекордсменом по числу номинаций — за всю карьеру их у певицы насчитывается уже 99. Шорт-лист номинантов опубликован на сайте премии. Из него следует, что по семь номинаций получили Charli XCX, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Post Malone, а сразу в шести категориях отмечены Сабрина Карпентер, Чаппелл Роан и Тейлор Свифт.

На церемонии награждения лауреатов «Грэмми», которая состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, будут отмечены треки и альбомы, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. RTVI публикует список основных номинаций на премию, присуждаемую Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

Запись года

Now and Then — The Beatles

Texas Hold ’Em — Бейонсе

Espresso — Сабрина Карпентер

360 — Charli XCX

Birds of a Feather — Билли Айлиш

Not Like Us — Кендрик Ламар

Good Luck, Babe! — Чаппелл Роан

Fortnight — Тейлор Свифт при участии Post Malone

Альбом года

New Blue Sun — Андре 3000

Cowboy Carter — Бейонсе

Short n’ Sweet — Сабрина Карпентер

Brat — Чарли XCX

Djesse Vol. 4″ — Джейкоб Кольер

Hit Me Hard and Soft — Билли Айлиш

The Rise And Fall of a Midwest Princess — Чаппелл Роан

The Tortured Poets Department — Тейлор Свифт

«Лучший новый артист»

Бенсон Бун

Сабрина Карпентер

Doechii

Khruangbin

Raye

Чапель Роан

Shaboozey

Тедди Свимс

«Лучший танцевальный альбом»

Brat — Charli XCX

Three — Four Tet

Hyperdrama — Justice

Timeless — Kaytranada

Telos — Zedd

«Лучшее сольное исполнение»

Bodyguard — Бейонсе

Espresso — Сабрина Карпентер

Apple — Charli XCX

Birds of a Feather — Billie Eilish

Good Luck, Babe! — Chappell Roan

«Лучшее поп-исполнение дуэтом»

Us — Грейси Абрамс и Тейлор Свифт

Levii’s Jeans — Бейонсе и Post Malone

Guess — Charli XCX и Билли Айлиш

The Boy Is Mine — Ариана Гранде, Brandy & Monica

Die With a Smile — Леди Гага и Бруно Марс

«Лучший танцевальный трек»:

Make You Mine — Мэдисон Бир

Von Dutch — Charli XCX

L’Amour De Ma Vie (Over Now Extended Edit) — Билли Айлиш

Yes, And? — Ариана Гранде

Got Me Started — Трой Сиван