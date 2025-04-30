Минтранс России рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам и морскому транспорту — имен российских военных, которые участвовали в освобождении Курской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник главы ведомства Анастасия Рубанова.

«Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения имен военнослужащих — участников освобождения Курской области или погибших за ее освобождение — воздушным или морским судам, поездам или другим транспортным средствам», — сказала она.

По словам помощника главы Минтранса, вопрос «требует доработки» и согласования с семьями военнослужащих. Рубанова уточнила, что в случае положительного решения власти определят конкретные механизмы по реализации инициативы, включая торжественные церемонии и информационное сопровождение.

Минтранс открыт к диалогу с организациями патриотов и ветеранов, а также родственниками погибших военнослужащих для выбора «наиболее достойных форм увековечивания памяти героев», добавила Рубанова.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. По словам главы Генштаба, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области убитыми и ранеными более 76 тысяч военнослужащих. Герасимов также признал, что на территории региона в боевых действия участвовали северокорейские бойцы.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн поздравил местных жителей с освобождением региона. Позднее он сообщил в телеграм-канале, что впереди «огромная работа» по разминированию, расчистке и восстановлению территории.

В январе 2025 года Минобороны России сообщало, что площадь территории, занятой ВСУ в Курской области, изначально составляла 1268 кв. км. 8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о начале масштабного наступления российских войск.

В начале апреля Госдума приняла закон, распространяющий статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий на военнослужащих, выполнявших боевые задачи в приграничных регионах, в том числе в Курской области.