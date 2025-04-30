На телеканале «Россия» выйдет документальный фильм про президента России Владимира Путина. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Совсем скоро на телеканале „Россия“ выйдет фильм про Путина. Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил название картины и не назвал имена тех, кто работал над ней.

В январе СМИ и телеграм-каналы писали, что голливудский актер Джуд Лоу якобы сыграет Путина в политическом триллере «Кремлевский волшебник» по одноименному роману. Поводом для этих сообщений послужило интервью, которое актер дал изданию Deadline. При этом «Беспощадный пиарщик» и другие источники утверждают, что слухи о Лоу-Путине сильно преувеличены.