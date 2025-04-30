В больницах турецкой провинции Анталья на утро 30 апреля остаются пятеро российских туристов, пострадавших накануне в автобусной аварии по дороге из аэропорта. Двое из них получили серьезные травмы, сообщили ТАСС в расположенном там Генконсульстве России.

«Одной российской гражданке успешно сделана операция, ее жизни ничего не угрожает. Еще одна россиянка продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей», — уточнили дипломаты.

Они добавили, что остальные трое россиян получили незначительные травмы и ждут выписки.

Авария произошла 29 апреля около 8 утра (время в Турции совпадает с московским) в районе Манавгата провинции Анталья, когда автобус, перевозивший из аэропорта 25 россиян, не вписался в поворот, слетел в кювет и перевернулся. ДТП попало на видеокамеру, запись распространили турецкие СМИ и российские телеграм-каналы.

В изначальных сообщениях говорилось, что пострадали 18 туристов и турецкий водитель. В Генконсульстве России в Анталье заявили, что к середине дня в больницах оставались 17 россиян, двоим из которых предстояли операции.

К вечеру 29 апреля в диппредставительстве уточнили RTVI, что большинство пострадавших уже выписали, но пять человек остались под присмотром врачей.

«Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту», — говорилось в полученном RTVI релизе. Дипломаты заверили, что «держат на приоритетном контроле» вопросы, связанные с помощью пострадавшим соотечественникам.

Как передало издание Sabah, мать водителя автобуса, которая приехала на место аварии, рассказала, что ее сын перерабатывал. По ее словам, он каждый день приходил со смены в 10 утра, а в 2 часа ночи его снова вызывали на работу. Он жаловался, что не может заснуть и нормально отдохнуть, потому что у него болят ноги. Она потребовала от компании-перевозчика набрать больше водителей и сократить им часы работы.

По данным газеты, скорость автобуса перед аварией не была превышена. Полиция расследует причины ДТП.