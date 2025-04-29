В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус с российскими туристами, ехавшими из аэропорта, пострадали 18 пассажиров и водитель, сообщают местные СМИ. Всего в салоне было 25 россиян, пишет Star.

Авария произошла утром вторника, 29 марта, в районе Манавгат. По данным издания, автобус перевернулся рядом с банановой теплицей на бульваре в микрорайоне Гюндогду из-за того, что водитель не справился с управлением.

О произошедшем сообщили очевидцы, после чего на место прибыли несколько машин скорой помощи, полиции и пожарной службы. Пострадавшим на месте оказали первую помощь, затем их доставили в близлежащие больницы, уточняет Yeni Alanya. Известно, что у некоторых пострадавших имеются переломы, однако жизнеугрожающего состояния ни у кого нет, передает издание Yenigün.

По состоянию на 12:30 московского времени (совпадает со временем в Турции), в больницах остаются 17 россиян, сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Анталье. Двоим пострадавшим могут потребоваться операции. Сотрудники консульства находятся в постоянном контакте с турецкими службами, представителями туроператора и страховой компании в связи с ДТП, добавили там.

Российские телеграм-каналы публикуют фото и видео с места происшествия, отмечая, что автобус съехал на обочину и, перевернувшись, врезался в теплицу. SHOT пишет, что туристов везли на отдых в Сиде.

Полиция расследует причины аварии, также проводится техническая диагностика автобуса.