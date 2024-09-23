Нальчикский городской суд арестовал на два месяца 15 задержанных в Кабардино-Балкарии религиозных экстремистов. Как сообщили агентству ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона, их подозревают по ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»).

О задержании участников религиозного экстремистского сообщества на Северном Кавказе стало известно утром 23 сентября. Пресс-служба Следственного комитета (СК) уточнила, что были задержаны Резуан Кангезов и 14 его соучастников.

Кангезова подозревают в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), а остальных задержанных — в участии в этом сообществе (ч. 2 ст. 282.1).

По версии следствия, экстремистское сообщество было создано Кангезовым на территории Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарии в 2023 году. Его целями были:

— применение насильственных методов убеждения неограниченного круга лиц,

— подготовка и совершение в их отношении преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды.

Также по поручению Кангезова участники группы совершали физическое насилие и психологическое воздействие на людей, поведение которых не соответствовало радикальной идеологии сообщества, утверждает СК.

В ФСБ подтвердили, что участники экстремистского сообщества публично распространяли радикальную идеологию, основанную на отрицании традиционных норм ислама и российских законов, а также совершали «насильственные акции по мотивам религиозной ненависти». О каких именно акциях идет речь, не уточняется. Свои действия задержанные координировали через мессенджер WhatsАрр, добавили в ФСБ.

Во время обысков в домах фигурантов уголовного дела силовики изъяли запрещенную религиозную литературу. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных.