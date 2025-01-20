Правительство России не поддержало законопроект, предусматривающий защиту голоса при его генерации нейросетью. Об этом RTVI сообщил источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Документ был внесен в Госдуму в сентябре 2024 года.

«Вопросы, затрагиваемые законопроектом, урегулированы законодательством РФ», — уточнил собеседник RTVI.

Что предлагали авторы законопроекта

Документ был внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с Андреем Клишасом в сентябре 2024 года. В разработке инициативы также принимали участие Альянс в сфере искусственного интеллекта (в объединение входят «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», VK, РФПИ, «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь» и другие) и Национальная Федерация музыкальной индустрии.

Авторы законопроекта предлагали дополнить часть первую Гражданского кодекса России новой статьей 152.3, которая устанавливает охрану голоса как объекта личных неимущественных прав гражданина по аналогии с изображением гражданина, «в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи».

По их мнению, следует законодательно зафиксировать, что «обнародование и использование голоса гражданина, в том числе записи голоса или записи воссозданного голоса, допускаются только с его согласия».

Кроме того, документ устанавливал порядок использования голосов уже умерших людей, случаи, когда согласие на использование голоса не требуется и способы способы защиты в случае нарушении права на голос.

Автор инициативы настаивали, что право на голос и его охрану сейчас «не закреплено законодательством».

Как в кабмине объяснили свой отказ

В правительстве отметили, что, согласно действующему законодательству, запись голоса гражданина является обработкой его биометрических данных, которая может проводиться только с его согласия. Если права человека при этом были нарушены, то он вправе требовать компенсации причиненного морального вреда, а также привлечения нарушителя к административной ответственности, напомнили в кабмине.

Помимо этого, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 130.4 Гражданского кодекса запись голоса россиянина представляет собой фонограмму, то есть «любую исключительно звуковую запись исполнений или иных звуков либо их отображений».

Поэтому в данном случае права гражданина как объекта прав, смежных с авторскими, могут быть защищены по правилам части четвертой ГК, подчеркнули в правкомиссии.