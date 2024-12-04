Представители музыкальной индустрии России предложили запретить платить за песни, созданные нейросетями, так как из-за этого артисты недополучают около 3,5 млрд руб. в год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С такой инициативой, по данным издания, 3 декабря на заседании в Совфеде выступил гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал») Никита Данилов.

По его мнению, закон сейчас защищает права только произведений, созданных человеком. Также он сообщил, что организация оценивает потери «артистов и известных личностей от несанкционированного использования их образов» в 3,5 млрд рублей в год.

Кроме того, Данилов выступил и против нейрокаверов, заявив, что создатели таких произведений не должны получать отчислений, а цифровые сервисы продвигают эти композиции за счет рекомендаций. В качестве одного из примеров он привел кавер на «Песенку крокодила Гены» в жанре металкор.

При этом глава правового направления IP и IT «Яндекса» Сергей Калашников такую позицию не поддерэа, пишет «Ъ». Он уточнил, что нейросети — это лишь инструменты, а в законодательстве России закреплена презумпция охраноспособности.

На его сторону встала менеджер центра человекоцентричного ИИ Сбербанка Софья Фокина, которая заявила, что нейросеть «позволяет людям выражать свой творческий замысел».

В «Яндексе» сообщили «Ъ», что, согласно законодательству, правовая охрана есть у любого объекта, созданного при участии человека и с его творческим вкладом, в том числе технических средств, это касается и «сгенерированного контента».

Адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина в разговоре с газетой отметила, что нейрокаверы — это «новое исполнение, то есть объект смежных прав».

«Нейрокаверы можно в теории классифицировать и как производную фонограмму — и тогда, если в ее производстве было задействовано творческое начало, «нейрофонограмма» может сохранять свою охраноспособность», — считает она.