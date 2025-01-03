Небольшой четырехместный самолет врезался в крышу здания в Фуллертоне (Калифорния). В результате погибли два человека и 19 пострадали, пишет Associated press.

Одномоторный четырехместный самолет Van’s RV-10 влетел в крышу завода по производству мебельной обивки компании Michael Nicholas Designs, где в момент аварии находились не менее 200 человек. По предварительным данным полиции, погибшие находились в самолете, пострадавшие — в здании.

Крушение произошло через две минуты после того, как судно вылетело из муниципального аэропорта Фуллертона в округе Ориндж. Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, самолет накренился набок перед тем, как столкнуться со зданием.

По словам одного из сотрудников аэропорта, пилот самолета передал авиадиспетчерам, что планирует развернуться для того, чтоб совершить экстренную посадку, однако не назвал причину возникшей проблемы.

«Город Фуллертон стремится оказать поддержку всем пострадавшим и работает со всеми вовлеченными ведомствами с целью раскрытия деталей случившегося. Мы благодарны за силу нашего сообщества и сострадание, которое мы показываем по отношению друг к другу в кризис», — заявил мэр города.

Крушение произошло вблизи от муниципального аэропорта авиации общего назначения Фуллертон, расположенного приблизительно в 10 км от калифорнийского Диснейленда. Аэропорт оснащен одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой, рядом пролегает региональная железнодорожная линия Metrolink, примыкающая к жилому району и коммерческим складам.