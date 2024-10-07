Следственный комитет (СК) возбудил головное о хищении бюджетных средств при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Обвинения предъявлены бывшему начальнику отдела капитального строительства Балтийского флота ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны» Алексею Ширинкину и его подчиненной Галине Чистяковой.

По версии следствия, в 2019 году Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. В 2022 году, как утверждает СК, Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приемки выполненных работ по этому контракту, тем самым нанеся ущерб государству на сумму свыше 100 млн рублей.

Ширинкина поместили под домашний арест, его подчиненную отправили в СИЗО. Имущество экс-руководителя отдела строительства Балтфлота — автомобиль, загородный дом и участок — арестовали «в целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».

Как сообщало калининградское издание «Клопс», уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере было возбуждено в конце июня. 57-летняя начальница сметной группы Галина Чистякова сначала числилась подозреваемой в деле и находилась под обязательством о явке. Позже ей предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

По данным «Клопс», Чистяковой вменялось согласование двух документов. Один из них содержал данные с завышенной ценой оборудования для строительства, второй — поддельную информацию о количестве каналов и категории технической сложности автоматизированных систем противопожарной защиты и сигнализации. Следствие полагает, что женщина заранее знала о недостоверности сведений, но, несмотря на это, согласовала документы.

«Клопс» отмечал, что суммы хищений, о которых шла речь в уголовном деле, достигают 6,84 млн рублей и 309 млн рублей.

Чистякова свою вину отрицала. По данным издания, Ширинкин согласился сотрудничать со следствием, поэтому был помещен не в СИЗО, а под домашний арест.