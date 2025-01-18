В ночь на 18 января средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять — над Тульской, три — над Белгородской и два — над Воронежской областью.

Кроме того, об атаке дронов отчитался губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заявил, что над территорией Починковского района уничтожили пяти беспилотников. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил вечером 17 января, что в результате атаки дронов в городе Людиново произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

Позже Шапша уточнил, что всего над регионом сбили семь беспилотников. Обломки одного из них упали на нежилую постройку — пожар ликвидировали. Никто не пострадал.

Очевидцы заявили «Осторожно, новости», что была атакована заправочная станция, на которой находились люди.

Вместе с тем телеграм-канал Shot утверждает, что целью атаки в Людиново была местная нефтебаза. По словам местных жителей, около 22:00 было слышно несколько взрывов, после чего в районе местной нефтебазы начался пожар. На место выехали экстренные службы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате ночной атаки украинских дронов произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона.

Через два часа Миляев отчитался, что открытое горение потушили. Всего над Тульской областью сбили пять БПЛА. Пострадавших нет.

Shot пишет, что предварительно украинские БПЛА пытались атаковать два предприятия в Тульской области: нефтебазу недалеко от города Узловая и предприятие в районе станции Дедилово. По словам местных жителей, взрывы начались в районе 1:30, всего было слышно более 10 громких хлопков. После этого рядом с промышленными объектами появилось огненное зарево и дым.

«Осторожно, новости» и Mash утверждают, что атака в Тульской области могла быть нацелена на нефтебазу в Узловском районе. Местные жители слышали как минимум десять взрывов, после чего в районе предприятия начался пожар.