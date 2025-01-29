В Куйбышевском районе Калужской области местный житель, который незаконно рубил деревья, захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом покончил с собой. Следственный комитет завел уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в деревне Усохи 29 января. По данным прокуратуры Калужской области, сотрудники Куйбышевского лесничества выявили незаконную рубку и выехали на место для установления обстоятельств произошедшего.

Позже в дежурную часть МВД «Кировский» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на дороге. По предварительной информации, подозреваемый убил трех сотрудников, а затем поджег служебный автомобиль. В нем были найдены тела погибших лесничих с признаками насильственной смерти.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал в своем телеграм-канале, что убийство сотрудников лесничества совершил ранее судимый мужчина.

«При задержании преступник оказал сопротивление, захватил двух заложников. К сожалению, трое человек погибли. В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет», — написал глава региона.

По информации источника РЕН ТВ, среди убитых оказались замдиректора лесничества, лесник и водитель. Еще двух человек — мужчину и женщину — злоумышленник взял в заложники и приковал наручниками в своем доме.

Позднее взятой в заложники женщине-инженеру удалось вызвать полицию. Пока правоохранители ехали на место, подозреваемый покончил с собой. По данным собеседника телеканала, злоумышленник ранее был судим за незаконное хранение оружия.