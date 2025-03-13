В ночь на 13 марта система ПВО сбила 25 дронов над разными районами Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА. БПЛА были перехвачены и уничтожены на территории Дзержинского, Хвастовичского, Кировского, Думиничского, Мещовского и Ульяновского районов», — говорится в телеграм-канале Шаши.

По его словам, в результате падения одного из дронов возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе.

«Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь», — добавил губернатор.

Он также уточнил, что в результате падения БПЛА была повреждена вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе.

На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы. По предварительной информации жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

По данным Минобороны, в ночь на четверг были перехвачены и уничтожены 77 украинских БПЛА: 30— над Брянской областью, 25 — над Калужской областью, шесть над Курской областью, шесть — над Воронежской областью, пять— над Ростовской областью, пять — над Белгородской областью.