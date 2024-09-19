В Калужской области установили административную ответственность в виде штрафов за публикацию фото и видео украинских беспилотников, залетевших в регион. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Шапша уточнил, что это касается публикации подобных материалов как в СМИ, так и в социальных сетях. «Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — подчеркнул губернатор.

В августе 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах инициировать на федеральном уровне ужесточение ответственности за распространение фото и видео военных объектов.

«Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом», — пояснил он.

Тех, кто публикует подобные фото и видео, Аксенов назвал «вольными или невольными пособниками врага вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел». Он добавил, что подобные действия подрывают безопасность и вредят российской армии.

Позднее в Совфеде заявили, что разработали законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете фотографий и видео с мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, кроме опубликованных Минобороны. Сенатор Андрей Клишас уточнил, что под запрет попадут материалы:

— с данными о дислокации и передислокации ВС России,

— о военной инфраструктуре и критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений,

— о местах обстрела или попадания снаряда на территории России,

— о применении оружия, средств ПВО, БПЛА и других спецсредств поражения, позволяющих идентифицировать их тип, расположение, место запуска или траекторию полета.

Какие штрафы могут получить нарушители — читайте в материале RTVI

Клишас пояснил, что такие меры необходимы во время военной операции на Украине, поскольку публикуемые в открытом доступе данные могут быть использованы украинской армией «для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели».

Сенатор отметил, что для реализации их с коллегами инициативы надо будет внести дополнения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК).