Более 167 тысяч граждан Канады подписали петицию, призывающую власти страны лишить бизнесмена Илона Маска канадского гражданства из-за его сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно угрожал превратить северного соседа в 51-й штат Америки.

Родившийся в Южной Африке Маск имеет канадское гражданство по матери, которая родом из столицы Саскачевана Реджайны. Некто Куалия Рид из Британской Колумбии 20 февраля подала петицию в Палату общин Канады, где ее поддержал член парламента от партии «Новые демократы» и открытый критик Маска Чарли Ангус.

В петиции Маск обвиняется в том, что «занимался деятельностью, противоречащей национальным интересам Канады», выступая в качестве советника Трампа. Новый президент США, едва вступив в должность, пригрозил ввести высокие пошлины на канадскую продукцию и открыто заявлял о возможности аннексировать соседнюю страну.

В петиции утверждается, что связь Маска с Трампом делает его «членом иностранного правительства, которое пытается уничтожить канадский суверенитет». В ней также содержится просьба к премьер-министру Канады Джастину Трюдо немедленно изъять у Маска канадский паспорт и лишить его гражданства.

Трамп часто высмеивал Трюдо, называя его «губернатором» — титулом, который присваивается главам штатов США. А Маск в соцсети X смаковал январское заявление Трюдо об уходе с поста главы Либеральной партии и восхвалял лидера канадской Консервативной партии Пьера Пуальевра.

Как отметила Canadian Press, для таких петиций требуется 500 или более подписей, чтобы получить сертификацию, необходимую для представления в Палату общин Канады и получить официальный ответ правительства. Петиция Рида, очевидно, без проблем преодолела этот порог, собрав около 167 тысяч подписей по состоянию на утро 24 февраля, и число подписантов продолжает расти.

Палата общин Канады должна возобновить свою работу 24 марта, хотя страна может объявить о проведении всеобщих выборов до этой даты. Срок подписания петиции Рид истекает 20 июня.