Впервые в истории Канады грузовые перевозки по двум крупнейшим железным дорогам были одновременно остановлены, что грозит разрушить цепочки поставок, сообщает CBC.

«В результате многомесячных все более ожесточенных переговоров компании Canadian National Railway Co. (CN) и Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CPKC) объявили о блокировке 9 300 инженеров, кондукторов и рабочих станции после того, как стороны не смогли договориться о новом контракте до полуночи», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, эта ситуация затрагивает десятки тысяч пассажиров в Торонто, Монреале и Ванкувере. Без диспетчеров, которые бы их направляли, пассажирские поезда не могут ходить по этим рельсам, отмечает CBC.

Согласно информации Ассоциации железных дорог Канады, компании перевозят в общей сложности $1 млрд товаров в день. Многие перевозки были заранее остановлены, чтобы избежать застревания груза.

«Давление со стороны промышленных групп и правительства с целью выхода из тупиковой ситуации в переговорах нарастало в течение нескольких недель, а призывы к согласованию решения, вероятно, станут еще более частыми с началом остановки работ», — добавили в CBC.

Каждая сторона обвиняет другую в неспособности вести серьезные переговоры.

Президент профсоюза водителей грузовых автомобилей Teamsters Пол Буше заявил, что железные дороги не заботятся о фермерах, малом бизнесе, цепочках поставок или собственных сотрудниках.

«Их единственная цель — увеличить прибыль, даже если это ставит под угрозу всю экономику», — сказал он.

По данным телеканала, переговоры велись в ходе отдельных встреч между каждой компанией и профсоюзом водителей грузовиков Teamsters, представляющим 6 тысяч работников CN и больше 3 тысяч работников CPKC.