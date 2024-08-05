В Карачаево-Черкесской Республике суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 25-летнего К., уроженца Башкирии. Мужчина подозревается в попытке взорвать здание прокуратуры в Черкесске, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина обвиняется в участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Под арестом он будет находиться по меньшей мере до 2 октября.

Согласно материалам следствия, неизвестный человек предложил гражданину уроженцу Башкирии через мессенджер Telegram присоединиться к деятельности террористической организации. К. согласился. Затем, по предварительной договоренности с этим человеком, К. прибыл в Черкесск, где приобрел все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

По данным следствия, целью теракта было здание городской прокуратуры. Однако злоумышленникам не удалось осуществить задуманное.

При задержании у мужчины обнаружили и изъяли два килограмма взрывчатого вещества.