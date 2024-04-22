Двое сотрудников полиции погибли и один ранен в результате нападения в Карачаево-Черкессии, в республике введен план «Сирена», сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. По данным Baza, на поиск нападавших нацелен весь личный состав.

Как пишет SHOT, нападение на троих сотрудников полиции произошло 21 апреля в 23:40 в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка. По данным телеграм-канала, сотрудники находились на дежурстве и осуществляли обход территории, когда попали под огонь.

«В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи», — говорится в сообщении SHOT.

Также телеграм-канал отметил, что у сотрудников было похищено табельное оружие и автоматы АКМ. «112» отмечает, что бронежилеты полицейские оставили в служебном УАЗе.

По информации Baza, злоумышленники могли скрыться на серебристой «Гранте» или белой «Приоре».

Позже информацию о нападении и гибели двоих сотрудников полиции подтвердили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карачаев-Черкессии. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям (посягательство на жизнь сотрудника, незаконные ношение и хранение оружия, хищение оружия и боеприпасов).