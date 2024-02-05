В Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России, совершавший тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа, их поиски продолжаются. Следствие рассматривает три версии причин катастрофы. Что известно о крушении, — в материале RTVI.

Накануне, 4 февраля, вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС вылетел из петрозаводского аэропорта Пески в аэропорт Вытегра, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Карелии Артур Парфенчиков. В Вытегре находится Арктический спасательный учебно-научный центр.

На борту находились три члена экипажа ― сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.

После дозаправки в Петрозаводске судно пропало с радаров, а экипаж перестал выходить на связь, пишет Shot. Последнее примерное местоположение вертолета ― около села Деревянное ― было установлено по сигналу мобильного телефона командира вертолета, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Специалисты на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе села Деревянное Прионежского района. Ночью обломки вертолета обнаружили в 11 км от берега на глубине до 50 м. «В акватории Онежского озера <…> обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС», — рассказал Парфенчиков.

Членов экипажа не обнаружили, сообщил губернатор. Изначально он заявил о гибели находившихся на борту, но позже изменил пост. В МЧС отметили, что экипаж был опытным и имел «тысячи часов» налета.

К расследованию крушения привлечены более 140 специалистов и 33 единицы техники. В поисках задействованы водолазы с допуском погружения до 60 м, также используется подводный аппарат «Фалькон» с глубиной погружения до 300 м, сообщили в МЧС.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). По предварительным данным, причиной крушения Ми-8 стало обледенение борта, сообщили ТАСС в оперативных службах. В результате двигатели вертолета заглохли, и он упал. Источник агентства предположил, что ситуация «развивалась стремительно», поскольку экипаж не докладывал о проблемах на борту.

По данным ТАСС, следствие также рассматривает в числе версий крушения ошибку пилотирования, погодные условия и неисправность техники. В районе, где проходил полет Ми-8, были неблагоприятные погодные условия ― низкая облачность и слабая видимость, но полет был разрешен, отмечает Shot. Вертолет был произведен в 2004 году и с тех пор использовался МЧС.

Источник РИА Новости в свою очередь назвал наиболее приоритетной версией крушения Ми-8 нарушение правил безопасности полетов.