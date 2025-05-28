В Казахстане депутаты мажилиса (парламента) одобрили законопроект, согласно которому вводится уголовная ответственность за принуждение вступление в брак и сталкинг. Нарушителям грозит многомиллионный штраф или уголовный срок.

Депутат Абзал Куспан объяснил, что изначально законопроект касался борьбы с кражей невест, но после обсуждения статья стала называться «Принуждение к вступлению в брак».

Потерпевшим может выступить как женщина, так и мужчина, заявил парламентарий.

Если человека заставляют вступить в брак под угрозой применения насилия, то нарушителю может грозить штраф до 7,8 млн тенге или лишение свободы на срок до 2 лет.

Если брак был заключен против воли одного из супругов или один из них был несовершеннолетним, наказание ужесточается: штраф может достигать 19,6 млн тенге, а срок лишения свободы — от трех до семи лет.

Если эти действия привели к трагическим последствиям, например, смерти потерпевшего, то виновного могут приговорить к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет, отметил Куспан.

Парламентарий обратил внимание на то, что ранее похититель мог избежать уголовной ответственности, если добровольно освободил жертву. В новой версии закона этот пункт убрали.

Кроме того, тем, кто помогал похитителям, грозит уголовная ответственность — от 3 до 7 лет, добавил Куспан. Депутат также сообщил, что парламентарии одобрили наказание за сталкинг — штраф и до 50 суток ареста.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что только пять из 256 случаев были переданы в суды за последние пять лет.

«Во многом это было следствием пробелов в законодательстве. В этой связи депутатами инициированы поправки, предусматривающие ответственность за подобные действия в виде ограничения свободы до 10 лет. Данная мера позволит дать полноценную правовую оценку подобным действиям, а также защитить честь и достоинство человека от преступных посягательств», — уверен он.

В марте 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки использовать национальные традиции для оправдания похищения невест. Он назвал это явление «вопиющим мракобесием», которое не имеет оправданий.

Он подчеркнул, что казахстанцы должны противостоять религиозному экстремизму, сохраняя верность традиционным канонам ислама.

«Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Но мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира», — добавил Токаев.

Токаев заявил, что следует обратить самое серьезное внимание на дискриминацию и угнетение женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются «в крайне искаженном, догматическом виде».

«В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям Средневековья», — заявил он.