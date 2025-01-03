Из-за метели около 40 автомобилей попали в аварию на трассе Астана-Щучинск на севере Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

«Сегодня, 3 января, около 13:30 в Акмолинской области, на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал, в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение предварительно около 40 транспортных средств. Информация о жертвах и пострадавших в данный момент не поступала», — сказано в сообщении ведомства.

В МВД республики отметили, что из-за резкого ухудшения погодных условий в Карагандинской области в центре Казахстана закрыты дороги по двум направлениям: Караганда — Астана и Караганда — Павлодар.

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург, одной из ключевых магистралей страны, сложилась сложная ситуация.

«На терминале у города Темиртау (в Карагандинской области — ред.) из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин», — сказано в сообщении ведомства.

По данным полиции, в ближайшее время для автоколонны организуют сопровождение до границы Акмолинской области с обеспечением безопасности водителей и пассажиров.