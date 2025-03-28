Восстановление роли России в качестве одного из ключевых поставщиков товаров в Казахстан оказывает «значительное давление на платежный баланс страны», считают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). По мнению экспертов, это приводит к «дисбалансу в торговле, который расширился почти на треть в 2024 году», говорится в в обзоре товарооборота между Казахстаном и Россией за январь — декабрь 2024 года.

По данным казахстанской статистики, отрицательный торговый баланс в торговле Казахстана с Россией в 2024 году увеличился на 31%, с 6,6 млрд долларов до 8,7 млрд. долларов.

«Углубляющийся дефицит в торговле с РФ создавал давление на платежный баланс РК. В частности, отрицательное сальдо в торговле с РФ (8,7 млрд долларов) почти в два раза превысило итоговый дефицит счета текущих операций (4,4 млрд долларов)», — отмечается в обзоре.

Товарооборот Казахстана с Россией за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3% до 27,8 млрд долларов США, в результате доля России в общем товарообороте Казахстана выросла с 19% до 20% — то есть пятая часть всего казахстанского импорта поступает из России. Это произошло за счет роста импорта (+8%), тогда как экспорт казахстанских товаров в Россию снизился на 6%.

Хотя Россия уступила первенство во взаимной торговле с Казахстаном Китаю, она по-прежнему является самым крупным импортером. На ее долю приходится 30,5% от общего импорта страны. На Китай приходится 25,3%, далее с большим отставанием следуют страны глобального Запада — Германия (4,7%), США (3,8%), Республика Корея (3,2%), Франция (3,1%).

«После двух лет непрерывного снижения доли РФ в импорте товаров в РК (в 2022 году до 35,1%, в 2023 году до 27,9%), в 2024 году тренд развернулся», — отмечается в обзоре АФК. По мнению аналитиков ассоциации, рост доли российских товаров в совокупном импорте Казахстана связан с зависимостью казахстанской промышленности от ввоза промежуточных товаров, а также с недостаточностью внутреннего производства непродовольственных товаров и продуктов питания.

Казахстанский экономист, бывший советник главы Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов, считает, что «это долгосрочный тренд и он значительнее, чем кажется». «Это происходит от укрепления тенге против рубля и усугубляется сильной динамикой экономики в РФ и угасающей в РК», — сказал он RTVI.

Аналитики АФК особо подчеркивают, что «по расчетам факторного анализа НБРК (Национального банка Республики Казахзстан — прим.ред.), увеличение номинального объема импорта обусловлено ростом физических объемов поставок».

В качестве одной из основных причин роста российского импорта, аналитики АФК, как и Айдархан Кусаинов, называют значительную поддержку российским товарам, которую дает ценовое преимущество из-за более высокого значения реального обменного курса тенге к рублю.

Эксперты полагают, что «недавний существенный рост рубля (укрепился к тенге на 26% с начала 2025 года с 4,8 до 6,1 тенге за рубль) может в некоторой степени сказаться на стоимостных объемах импорта из РФ». Но, по их мнению, без целенаправленных мер по балансировке торговли высокая зависимость сохранится, оказывая давление на торговый баланс, инфляцию и валютный рынок Казахстана.

По мнению, Айдархана Кусаинова, даже ослабления тенге к рублю до соотношения 1 рубль за 6 тенге недостаточно, если говорить о восстановлении конкурентоспособности и изменении баланса во взаимной торговле:

«Так можно было существовать до 2015 года, когда Россия сама была в голландской болезни. Можно было как-то выкручиваться до 2018 года, когда Россия лечилась от нее. С 2020 года для того, чтобы просто существовать нужен курс 1 к 7, для шансов к развитию 1:10, как минимум».

Илья Никитин