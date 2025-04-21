Руслана Берденова, курирующего в администрации Шымкента строительство, расстреляли прямо у входа в здание местной горадминистрации. Преступник стрелял в чиновника упор — его жизнь спас личный водитель, который автомобилем сбил нападавшего с ног.

Покушение на заместителя акима (мэра) города Шымкента Руслана Берденова произошло около 20:30 по местному времени. Преступник подкараулил чиновника, когда тот вышел из здания горадминистрации и направился к своему автомобилю. Стрелок сделал не менее двух выстрелов в упор. В результате Берденов получил огнестрельные ранения бедра и плеча и был экстренно госпитализирован. По данным тг — канала Коzachkov offside, жизнь чиновнику спас его водитель, который увидев происходящее, сбил преступника автомобилем. Нападавший задержан, подчеркнули в республиканском МВД, не называя при этом ни мотивы покушения, ни данные нападавшего, ни тип оружия, которое он использовал.

Руслан Берденов родился в 1985 году в Шымкенте, окончил Казахский национальный госуниверситет имени Аль-Фараби по специальности менеджмент. Затем работал в различных казахстанских компаниях, в частности с 2011 по 2018 год был гендиректором одной из крупнейших в стране сети аптек Europharma. В 2023 году Берденов был избран депутатом нижней палаты парламента Казахстана от партии Respublica, а заместителем акима Шымкента он был назначен в феврале 2025 года. Шымкент — третий по численности населения город в Казахстане. В нем проживает более 1 млн человек — наряду с Астаной и Алматы является городом республиканского подчинения.

В горадминистрации Руслан Берденов курировал вопросы строительства и социального жилья. За десять дней до покушения чиновник показывал президенту страны Касым-Жомарту Токаеву объекты жилищного строительства города, в частности, жилой комплекс в микрорайоне Акжайык.

Для Казахстана покушение на госчиновника такого уровня — явление исключительное. Тем более учитывая явно демонстративный характер преступления. Стоит отметить, что незадолго до покушения, чиновник заявлял о наличии коррупции в строительстве передает казахстанское издание «NewTimes.kz».

«На самом деле сейчас коррупции именно в строительстве, в госзакупках (ее) нет», — отметил Руслан Берденов.

Илья Никитин