В Казахстане 17 февраля произошло обрушение горной породы на руднике «Жомарт» в Улытауской области, погибли семь горняков. Об этом сообщило МЧС республики.

В группе компаний «Казахмыс», которой принадлежит рудник, причиной инцидента назвали взрыв природного газа, отметив, что это «нетипично» для их рудников. Для расследования обстоятельств случившегося создана специальная государственная комиссия.

Семьям погибших выплатят десятикратную среднегодовую зарплату работника и более 2 млн тенге (около 370 тыс. рублей) на организацию похорон. В «Казахмысе» также пообещали семьям погибших ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплату обучения детей, погашение кредитов и долгов умерших работников и другие виды помощи.

Тела всех семерых шахтеров подняли на поверхность и передали полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству провести тщательное расследование причин трагедии.