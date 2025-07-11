В Казахстане вспышка сибирской язвы: 19 человек заражены, один в тяжелом состоянии. В двух селах Акмолинской области объявлен карантин из-за угрозы распространения инфекции.

«Роспотребнадзор мониторирует ситуацию с сибирской язвой в Казахстане», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

На брифинге в правительстве Казахстана министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что два села в Атбасарском районе Акмолинской области закрыты на карантин из-за вспышки сибирской язвы. Карантин продлится 15 дней. По данным властей, в закрытых населенных пунктах 19 человек заразились, один находится в тяжелом состоянии.

Источником инфекции стал скотомогильник, где похоронили животных, умерших от сибирской язвы. Он расположен на расстоянии примерно 7 км от населенного пункта. Рядом с ним местные жители и пасли свой скот — первыми заразились десять животных, от них заболевание перешло к людям.

«Весь больной скот сейчас уничтожен, проведены дезинфекционные работы, место, где пасли скот, огорожено никакого движения скота и, доступа людей не должно быть», — заявил министр сельского хозяйства.

По его словам, после истечения срока карантина, будут взяты повторные пробы почвы. Если результат окажется отрицательным — ограничения снимут.

Вспышки сибирской язвы и других эпидемических болезней — привычное явление для Казахстана. Поэтому Роспотребнадзор периодически ограничивает ввоз сельхозпродукции, особенно из животноводческих регионов страны. Ситуация обусловлена как объективными факторами — наличием природных очагов инфекции в Казахстане, так и субъективными — состоянием ветеринарной службы в стране.

На заседании правительства Казахстана Сапаров представил доклад, в котором отметил, что за последние три года заболеваемость животных снизилась на 49,1%. В этом году сокращение составило 56,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря достигнутому «эпизоотическому благополучию» юго-восточные области Казахстана были признаны благополучными по ряду заболеваний, включая ящур и африканскую чуму лошадей, классическую и африканскую чуму свиней, а также высокопатогенный грипп птиц. В результате были сняты временные ограничения на экспорт из Китая и России.

Однако, несмотря на эти достижения, ситуация в ветеринарии страны требует внимания. Основные проблемы включают нехватку и износ материально-технической базы, низкие зарплаты ветеринарных сотрудников и неполную оцифровку сопровождения импортно-экспортных операций.

По данным министра из 206 ветеринарных станций, расположенных в районных центрах Казахстана, 72 не имеют собственных зданий. Например, в области Абай, граничащей с Россией (бывшая Семипалатинская), только три из десяти районных центров имеют свои здания. Такая же ситуация наблюдается в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях, а также в Акмолинской и Мангистауской.

Еще одна серьезная проблема — ветеринарные пункты. В них проводят все профилактические мероприятия для животных. Пункты должны быть оснащены специальными расколами и сооружениями для обработки скота. Однако из 2285 пунктов только 657 (или 29%) соответствуют этим требованиям. Остальные 1628 (71%) не обеспечены необходимыми помещениями.

В Роспотребнадзоре отмечают, что пока вспышка сибирской язвы в Акмолинской области Казахстана не представляет непосредственной угрозы для россиян. Это заболевание не передается от человека к человеку, а сама область не граничит с Россией. Однако специалисты ведомства постоянно следят за эпидемиологической ситуацией. Чтобы предотвратить завоз опасных инфекций в страну, во всех пунктах пропуска ведется санитарно-карантинный контроль с помощью системы «Периметр».

Илья Никитин