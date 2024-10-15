В Казани не вводили запрет на передвижение по городу на старых автомобилях и мотоциклах в период саммита БРИКС, заявил изданию «Подъем» глава информационно-аналитического управления мэрии города Владимир Казанцев.

«Насколько я знаю, никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах нет. У нас таких запретов нет», — сказал он.

15 октября казанский портал 116.RU со ссылкой на источники сообщил, что руководство нескольких местных предприятий рекомендовало своим работникам не ездить по городу в дни саммита БРИКС на старых машинах, чтобы «не портить облик города», и по возможности использовать общественный транспорт.

«Начальство поговорило с разными отделами на минувшей неделе и пояснило, что на время БРИКС их старые, ржавые и излишне громкие автомобили будут портить облик города», — говорится в материале.

Как пишет 116.ru, неясно, было ли это распоряжением властей или личной инициативой начальства предприятий.

12 октября портал сообщил об аналогичной просьбе к студентам одного из казанских техникумов. Они рассказали 116.RU, что их перевели на дистанционное обучение и попросили не ездить по городу на своих автомобилях на время саммита БРИКС.

«Нас всех собрали и сказали, что, пока идет саммит, по городу нельзя разъезжать на «ведрах» с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем. Сказали: «Не позорьте город»», — рассказал собеседник портала.