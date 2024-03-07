На территории Казанского высшего танкового командного училища произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Сейчас на территории училища наблюдается задымление. Пожар возник на втором этаже в одном из корпусов», — сказал собеседник агентства. В настоящее время идет тушение пожара.

Baza пишет, что на территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю. По данным телеграм-канала, пожару присвоен второй ранг возгорания.

Портал Inkazan также сообщает, что возгорание началось на втором этаже двухэтажного здания. По предварительной информации, это административный корпус. Данных о пострадавших пока нет.

Казанское высшее танковое командное Краснознаменное, ордена Жукова училище (КВТКУ) — высшее военное учебное заведение Министерства обороны России. С 2009 по 2017 год было филиалом федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». С марта 2017 года является самостоятельным военным учебным заведением.

Начальник отдела по работе со СМИ МЧС Республики Татарстан Андрей Родыгин в разговоре с RTVI не стал комментировать информацию о ЧП. «Обращайтесь в Министерство обороны», — сказал он.

Позже в пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что пожар на территории училища произошел в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий, передает РБК. Причиной, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки, пострадавших нет. Возгорание локализовали около 12:20 мск, добавили в ЦВО.