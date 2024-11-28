В Кении ученые впервые обнаружили следы различных предков современного человека, оставленные в одном месте в одно время 1,5 млн лет назад. Следы человека прямоходящего остались на мягком берегу озера там, где прошли другие гоминины с меньшим мозгом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Ровно 50 лет назад в Эфиопии был обнаружен скелет Люси — женской особи австралопитека афарского, который был уже прямоходящим, но все еще древолазающим приматом.

Гомининами называют подсемейство гоминидов, к которому относится человек, а также шимпанзе, гориллы и некоторые вымершие виды. Ископаемые останки, найденные в различных частях Африки, убедили ученых, что различные группы гоминин существовали примерно в одно время и в одних и тех же регионах — на востоке и севере континента. Тем не менее расстояние между находками составляло десятки и сотни километров, а разброс в датировках достигал тысяч лет.

За полвека количество известных науке видов гоминин утроилось. Ученые считают, что среди них развивались разные типы прямохождения, но вопрос о том, могли ли различные гоминины встречаться, проживая в одних и тех же местах, до последнего времени оставался открытым.

Ученые под руководством Кевина Хаталы, профессора биологии из Чатемского университета (США), обнаружили следы ног двух разных гоминин в 2021 году в районе Кооби-Фора — территории на берегу озера Туркана в Кении. Она известна как многослойный археологический памятник, где в разные времена было обнаружено свыше 160 останков гоминид.

Двухмерный и трехмерный анализ следов, сделанный с помощью методов фотограмметрии, позволил выделить две группы перпендикулярно пересекавшихся следов — изолированную группу отпечатков, совпадающих по параметрам с человеческими, и длинную дорожку следов, существенно отличающихся по морфологии от первой. Отличные по морфологии следы указывают на различия в двигательном поведении Homo erectus и гоминин с меньшим объемом мозга и более массивными зубами, Paranthropus boisei (Парантропа Бойса ). Следов других гоминин, которые могли бы тогда обитать в этом районе, ученым не встречалось.

По словам автора работы Крейга Фибела, анализ осадочных отложений, на которых были оставлены следы, говорит о том, что если пути разных гоминин в тот день и не пересеклись, то все равно они были оставлены на берегу озера с разницей всего несколько часов. Если долгое время ученые черпали основные сведения об эволюции древнего человека и трансформации его прямохождения из изучения костных останков, то теперь исследование оставленных следов позволит больше узнать об особенностях прямохождения и сосуществования разных гоминин, занимавших одни и те же экологические ниши. «Это доказывает, без сомнения, что не только одна, а две группы разных гоминин могли оказаться на одной территории буквально с разницей в несколько часов, — пояснил Фибел. — Идея, что они могли существовать одновременно, не так уж удивительна. Но мы впервые продемонстрировали это. Я думаю, это действительно важно».

Исследуя ископаемые останки ученые выяснили, что Homo erectus просуществовали еще 1 млн после оставления этих следов, они были предками современных людей. Парантропы Бойса вымерли по неизвестным причинам через несколько сотен тысяч лет после описанного случая.