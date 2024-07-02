Генеральный аудитор Кении Ненси Гатунгу заявила об исчезновении 564,1 метрических тонны удобрений, которые в 2023 году пожертвовала Россия. Об этом пишет Kenyans, обратила внимание «Африканская инициатива».

По словам Гатунгу, партия удобрений исчезла на пути в порт Момбаса.

Kenyans пишет, что пропавшая партия удобрений оценивалась в $1,5 млн и была «частью более крупной партии в размере 34 400 тонн», которую передала Россия с целью оказать поддержку сельскохозяйственной отрасли Кении.

«NCPB [Национальное управление Кении по зерновым и продуктам] получило 33 835,9 метрических тонны, следовательно, недополучил 564,1 метрических тонны из 34 400 метрических тонн, пожертвованных Россией. Причина не была объяснена», — сказала Гатунгу.

Как отмечает Kenyans, пропажа удобрений может иметь для страны серьезные последствия, так как цена на них в последнее время «резко выросла», а отношения между Найроби и Москвой осложнились из-за того, что Кения поддержала Украину на июньском «саммите мира» в Швейцарии.

Судно с 34 тыс. тонн российских удобрений, находящихся в европейских портах и на складах, было отправлено из Риги в Момбасу в апреле 2023 года. Спустя месяц груз прибыл в пункт назначения. Гуманитарную партию удобрений безвозмездно передала Кении компания «Уралхим-Уралкалий».

«Африканская инициатива» отмечает, что в конце июня протестующие в Кении требовали, чтобы министр сельского хозяйства страны Митика Линтури подал в отставку из-за того, что фермеры получили некачественные удобрения.

Кения — сельскохозяйственная страна. В этой сфере занято около 70% ее населения. Из-за засушливого 2020 года, который оказался самым жарким за последние 40 лет для Кении, Эфиопии, Эритреи, Джибути, Сомали и Судана, многие из этих стран пострадали от неурожая, который привел к голоду. В связи с этим весной 2023 года ООН решила направить $2,4 млрд на помощь государствам Африканского Рога.