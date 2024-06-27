Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у советника главы Минобороны страны, экс-заместителя главы офиса президента и бывшего куратора проекта «Большая стройка» Кирилла Тимошенко. Эту информацию подтвердил сам украинский политик в своем телеграм-канале.

«Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет», — написал он.

Также Тимошенко опроверг свой арест, о котором ранее сообщали украинские телеграм-каналы.

Спустя час после публикации поста в своем канале политик заявил о завершении обысков.

«Телефон я не разбивал, не прятал, предоставил следователям, они с ним провели следственные действия, и на этом все закончилось», — цитирует его слова телеграм-канал «Политика страны».

Украинские СМИ написали об обысках у Тимошенко около 19:40 мск. В частности, издание «Страна» опубликовало кадры с места происшествия: на них видно, что сотрудники НАБУ обыскивают машину Тимошенко, сам политик в это время сидит внутри автомобиля. Телеграм-канал hromadske уточнил, что следственные действия проходили рядом с рестораном «Биголи». Корреспондент канала утверждал, что у Тимошенко забрали телефон.

Как отмечает «Страна», обыски связаны с делом о коррупции на «Большой стройке» — проекте, который был запущен администрацией Владимира Зеленского в 2020 году. Это президентская программа, нацеленная на ремонт дорог, центров экстренной медицины, детских садов, школ и стадионов.

Кроме того, в 2021 году Кирилл Тимошенко, который занимал на тот момент должность советника офиса президента Украины, говорил о планах расширить программу еще на несколько направлений. В их числе доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов, ремонт и развитие дорог и социальной инфраструктуры, писал портал «Украина.ру».

Тогда издание предполагало, что проект может стать «более скандальной и коррупционной историей», поскольку у него нет «ни надежного бюджета, ни структурированного управления, ни четких целей».

В числе прочего, РБК отмечает, что «Большая стройка» неоднократно подвергалась критике из-за привлечения иностранных компаний вместо украинских и завышения цен. Бывший министр финансов Игорь Уманский говорил, что на программе разворовывается порядка 40% бюджетных средств.

Между тем «Украинская правда» связала обыски с опубликованным ранее расследованием издания о том, что НАБУ, получившее постановление на обыск у руководителя «Нафтогаза» и бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в итоге не провело его из-за решения главы ведомства Семена Кривоноса.

По данным «Украинской правды», после публикации НАБУ решили разыскать тех, кто мог поделиться с журналистами информацией.