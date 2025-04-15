Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов умер в Киеве в возрасте 89 лет. Через неделю, 21 апреля, ему должно было исполниться 90. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

«Муратов принадлежал к поколению шестидесятников, которое искренне верило: если каждый будет стоять за свои идеалы, жизнь изменится. <…> Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — говорится в сообщении.

Прощание с режиссером пройдет 17 апреля в Киевском крематории.

Александр Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове в семье писателя Игоря Муратова. В 1959 году окончил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Режиссер работал на киностудии имени Горького в Москве, на Одесской киностудии, Киевской киностудии имени Александра Довженко.

Муратов снимал художественные и документальные фильмы, в числе его работ — детектив по сценарию братьев Вайнеров «Гонки по вертикали» (1984), «Гуси лебеди летят» (1974), «Любаша» (1978), «Долой стыд!» (1994).

Муратов был первым мужем народной артистки УССР, режиссера Киры Муратовой, которая умерла в 2018 году в возрасте 83 лет. Вместе они сняли свои ранние картины «Весенний дождь», «У крутого яра», «Наш честный хлеб».

В 1990 году Муратов получил звание заслуженного деятеля искусств Украинской ССР. В 2008 тогдашний президент Украины Виктор Ющенко наградил режиссера орденом «За заслуги» III степени.