В Киргизии заочно арестовали и объявили в розыск российского предпринимателя Павла Тё, главу совета директоров одной из крупнейших девелоперских компаний России Capital Group, передает местное издание Tazabek. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны обвиняет его в финансировании преступной группировки.

Как считают в ведомстве, Павел Тё ранее установил связи с одним из известных в СНГ «воров в законе» Камчибеком Кольбаевым (известен в криминальных кругах как Коля Киргиз или Камчи Бишкекский) и его «крестным отцом» Азимом Роем, чтобы при их «поддержке и покровительстве» вести совместный бизнес в Киргизии. По версии ГКНБ, Тё вкладывался в строительство объектов недвижимости Кольбаева, хотя знал о его «криминальном статусе». Комитет при этом указывает, что сам Тё известен в криминальных кругах как Паша Кореец.

В октябре 2023 года Кольбаева застрелили во время спецоперации по его задержанию в Бишкеке, организованной ГКНБ в рамках расследования против членов ОПГ по обвинению в незаконном завладении имуществом предпринимателей в особо крупном размере. Помимо этого, комитет проверял причастность Кольбаева к организации убийства в СИЗО другого криминального авторитета Чынгыза Джумагулова. Камчи Кольбаев считался лидером киргизской оргпреступности и создателем транснациональной преступной группировки в Казахстане, входил в американский список крупнейших наркобаронов в мире и в десятку криминальных авторитетов из бывшего СССР, против которых США ввели санкции. Американский Минфин также считал его членом «постсоветской» преступной группировки «Братский круг», причастным среди прочего к торговле людьми.

По данным Tazabek, идет подготовка к объявлению Павла Тё в международный розыск, в том числе в странах СНГ.

Чем известен Павел Тё

В биографии Тё на сайте Capital Group говорится, что предприниматель родился в 1963 году в Ташкенте. Он приходится внуком корейскому поэту и писателю коммунистических взглядов Чо Мен Хи, который бежал в СССР, а в 1938 году был расстрелян НКВД по обвинению в шпионаже в пользу Японии и реабилитирован посмертно. На портале компании сказано, что бизнесмен окончил Ташкентский политехнический институт им. Беруни, в начале 1990-х «занимался трейдингом».

Тё основал Capital Group в 1994 году вместе с Владиславом Дорониным и Эдуардом Берманом, которые впоследствии покинули компанию. В 2016 году Тё возглавил совет директоров вместо Доронина.

Перед этим, как писал «Коммерсантъ», связанные с Capital Group сделки совершала не компания, а лично Павел Тё. Например, таким образом у властей Москвы были куплены площадка на Софийской набережной под строительство премиального жилого комплекса и один из домов-«книжек» на Новом Арбате под гостиничный проект. Те говорил, что суммы сделок составили 15 млрд и 2,4 млрд рублей соответственно. В 2020 году Forbes писал, что Те принадлежит 80% акций Capital Group. Тогда же компания заняла первое место в рейтинге девелоперов элитного жилья, составленном изданием.

Capital Group долгое время занималась только дорогой недвижимостью, но в последние годы также строит жилые дома комфорт-класса. В 2023 году в рейтинге крупнейших застройщиков Forbes компания заняла предпоследнее 19-е место. Общий портфель ее объектов, включая планируемые, составлял 11 млн кв. м. Среди узнаваемых проектов Capital Group — башня «Око» в Москва-Сити, комплекс небоскребов с квартирами Capital Towers на Краснопресненской набережной, жилой квартал «Золотой» напротив Кремля. По данным Forbes, компании принадлежит не менее 30% элитного жилья Москвы. Лицом рекламной кампании Capital Towers стала в 2020 году Ольга Тё-Карпуть — жена Павла Тё и основатель московского концепт-стора KM20 по продаже одежды «самых актуальных дизайнеров и многообещающих брендов».

Павел Тё входит в президиум Общественного совета при Минстрое, где руководит комиссией по высотному строительству. Он отмечен благодарственным письмом мэра Москвы за активное участие в градостроительном развитии столицы и вклад в строительство социальной инфраструктуры.

В 2019 году телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждал, что в его распоряжении имеются документы, согласно которым в 1988 году Павел Тё был арестован и затем осужден на четыре года в родном Узбекистане по обвинению в мошенничестве в крупном размере. По информации канала, изначально Тё якобы отбывал срок в исправительно-трудовой колонии №29 города Навой Узбекской ССР, а в 1990-м суд заменил ему оставшийся срок на условный. Авторы канала заявляли, что правоохранительные органы Казахстана подтвердили наличие у Павла Тё судимости, отметка о которой «высвечивается по базам». Бизнесмен эту информацию не комментировал.

В 2015 году Минприроды России обращалось в Генпрокуратуру с требованием проверить причастность Павла Тё к незаконной охоте на снежного барса, занесенного в Красную книгу, и добиться начала международного расследования. Ведомство сопроводило требование фотографией, на которой запечатлен мужчина рядом с обездвиженным снежным барсом со следами крови на туше и лапах, предположительно, в Киргизии. Министерство отметило, что российские интернет-пользователи идентифицировали в нем Тё. Киргизские власти не стали проводить расследование.