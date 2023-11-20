Суд в Киргизии, куда уехал из Чечни местный оппозиционный активист и критик Рамзана Кадырова Мансур Мовлаев, постановил выдворить его из страны, передает издание «Клооп». Сам Мовлаев и его защита ранее просили назначить ему максимальный срок в киргизской колонии по статье о «незаконном пересечении границы» из опасений, что в Чечне ему грозит смерть.

Бишкекский городской суд вынес решение по апелляции, поданной адвокатами Мовлаева на решение Первомайского райсуда в октябре. Тогда суд первой инстанции назначил ему шесть месяцев колонии общего режима с последующим выдворением за пределы страны. Нынешним постановлением городского суда Мовлаева освободили из-под стражи и обязали Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), МВД и миграционную службу Киргизии осуществить его дальнейшую депортацию.

Освобожденный Мовлаев сказал журналистам после заседания, что «на выходе его уже ждут, скорее всего, чтобы выдворить и отдать в руки убийцам». По словам одного из адвокатов, он «слышал», что представители спецслужб действительно ждали Мовлаева возле суда, однако тот уехал «в неизвестном направлении» со вторым адвокатом. Это подтверждает видеозапись того, как они покидали здание суда.

Защита Мовлаева заявила, что будет оспаривать нынешнее решение о выдворении Мовлаева в Верховном суде Киргизии. Как указал адвокат, оно незаконно, так как ч. 1 ст. 378 УК КР «Незаконное пересечение границы», по которой судили чеченского активиста, не предусматривает такой санкции как выдворение из страны.

Дело Мансура Мовлаева

В России Мансур Мовлаев числится в федеральном розыске по обвинению в финансировании экстремизма. Ранее, с 2020 по 2022 год, он находился в тюрьме по обвинению в хранении наркотиков и был выпущен по УДО. Правозащитники, а также чеченское оппозиционное движение «1ADAT»*, объявленное экстремистским и запрещенное в России, заявляют, что обвинения против Мовлаева сфабрикованы, и что его преследуют за резкую критику главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как утверждают в движении, в 2022 году чеченские силовики похитили Мовлаева и в течение месяца удерживали в «нелегальной тюрьме» в Шалинском РОВД. По данным оппозиционеров, ему грозило обвинение по нескольким «экстремистским» статьям, за что его обещали посадить на 10 лет. Мовлаев сбежал из РОВД, вскрыв замок, и сразу покинул Чечню, хотя остался без каких-либо документов.

ГКНБ Киргизии задержал Мовлаева в августе 2023 года в бишкекском аэропорту Манас при попытке вылететь в Турцию. Как подчеркивают чеченские оппозиционеры, киргизские спецслужбы были привлечены к этому делу именно потому, что Мовлаева требовали разыскать коллеги из России. В день задержания киргизская правозащитница Толекан Исмаилова рассказала, что он выступал против нарушения прав человека, политических репрессий и произвола силовиков в Чечне.

В сентябре Мовлаев, находясь в изоляторе по обвинению в незаконном пересечении границы, обратился к властям Киргизии с просьбой предоставить ему статус беженца.

*признано в России экстремистской организацией и запрещено