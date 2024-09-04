В Киргизии с 5 сентября меняются правила пребывания для граждан из ряда стран, включая Россию, которые приехали в страну в частных целях. Об этом сообщило министерство цифрового развития республики

Изменения коснутся граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Согласно новым правилам, граждане государств-членов ЕАЭС — России, Армении, Беларуси и Казахстана — смогут находиться на территории Киргизии больше 90 дней только при наличии:

— вида на жительство,

— удостоверения лица без гражданства,

— удостоверения «Кайрылман» (документ, подтверждающий социальный статус этнических кыргызов. — Прим. RTVI)

— «Мекен-карты» (документ соотечественника, который позволяет киргизу, имеющему гражданство другой страны, обладать определенными правами и услугами в Кыргызстане. — Прим. RTVI).

«Таким образом граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», — говорится в сообщении киргизского Минцифры.

В ведомстве уточнили, что через 90 дней нахождения на территории Киргизии незарегистрированные граждане будут обязаны выехать за пределы республики. Согласно правилам, повторно они смогут въехать в страну спустя 90 календарных дней.

Подобные правила касаются также граждан Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы, но для них срок пребывания в республике без оформления документов составляет 60 дней, уточнили в ведомстве.

Ранее гражданам стран, у которых с Киргизией налажен безвизовый режим, можно было получить регистрацию в республике на полгода с возможностью дальнейшего продления, отметили в Министерстве. К числу этих стран также относилась Россия.